Хохлов считает, что «Динамо» могло добиться большего в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча с московским «Локомотивом» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Непростая игра, но она такой и должна быть. Начали, как планировали: отдали инициативу и играли на быстрых атаках. Во втором тайме рисунок изменился, особенно после удаления Гжегожа Крыховяка. Начали владеть инициативой, но не дожали, хотя можно было добиться большего», — приводит слова Хохлова Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью — 1:1. Железнодорожники завершали матч в меньшинстве после удаления Крыховяка на 66-й минуте.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Локомотиву» было очень сложно доигрывать матч с «Динамо» в меньшинстве.