Рауш считает, что «Динамо» заслужило победу над «Локомотивом»

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра сразу начала складываться. План был — хорошо сыграть в обороне, использовать зоны. Хорошо вышло. Было много контратак, заслужили победу», — заявил Рауш.

По его словам, после того как соперники остались в меньшинстве, у команды было много шансов забить.

«Но не получилось. Мы смотрели за «Локомотивом», что они создают пустые зоны на флангах, не доигрывают там. Этим и пользовались», — добавил защитник.

Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью — 1:1. Железнодорожники завершали матч в меньшинстве после удаления Крыховяка на 66-й минуте.

Ранее Себастьян Хольмен заявил, что ничья с «Локомотивом» — это не плохой результат для «Динамо».