Хольмен заявил, что ничья с «Локомотивом» — это неплохой результат для «Динамо»

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Шведский защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хольмен заявил, что ничья с «Локомотивом» — это неплохой результат для «Динамо»
  • РИА Новости

«Тяжёлая игра с чемпионом. Да, три очка нам были нужны, но и ничья — это неплохо. Не знаю, что ждёт «Локомотив» в чемпионате России, но это хорошая команда. Мы хотели нейтрализовать всех игроков, не только Фёдора Смолова. Надо было сделать, чтобы они не забили. Не вышло», — заявил Хольмен после матча.

Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью 1:1. «Железнодорожники» завершали матч в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка на 66-й минуте.

Ранее Дмитрий Хохлов  высказал мнение, что «Динамо» могло добиться большего в матче с «Локомотивом».

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