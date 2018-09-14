Удаление Крыховяка, старт без Смолова и спорный гол: «Локомотив» не сумел обыграть «Динамо» в седьмом туре РПЛ
- © Антон Денисов / РИА Новости
Решающий матч для Сёмина и Смолов в запасе
Несмотря на статус московского дерби, в пятницу вечером в Черкизово было не слишком многолюдно. Всё же противостояние «Локомотива» и «Динамо» не является настолько принципиальным, да и не все болельщики успевали на встречу после работы.
Однако очередной матч соперников обещал получиться невероятно интересным. Во-первых, обеим командам победа была необходима кровь из носу. «Локомотив» в сложившейся на старте сезона ситуации не имел права ещё раз терять очки, тем более в домашней встрече.
После шести туров действующие чемпионы расположились лишь в середине турнирной таблицы, и болельщики надеялись, что перерыв на матчи сборных благотворно скажется на игре железнодорожников.
Динамовцы начали сезон куда лучше соседей и намеревались взять у них реванш за два болезненных поражения в прошлом сезоне. Тогда бело-голубые в гостях пропустили три безответных мяча, а дома — четыре.
При этом наставника команды Дмитрия Хохлова ждала очередная встреча с Юрием Сёминым, под руководством которого молодой специалист провёл несколько плодотворных сезонов в «Локомотиве» и «Динамо».
К слову, для самого Сёмина этот матч вполне мог стать судьбоносным, ведь генеральный директор железнодорожников Илья Геркус после обидного поражения в Краснодаре две недели назад не случайно заявил о «чёрной серии», в которую попала команда. Очередная осечка могла всерьёз ударить по позициям специалиста.
Наконец, любопытство вызывала и встреча Фёдора Смолова со своей бывшей командой.
Однако Сёмин сумел по-настоящему удивить общественность и не поставил в основной состав ни звёздного новичка, ни Джефферсона Фарфана. Вместо них на острие атаки вышел Эдер. Также вернулся в основу Антон Миранчук.
У «Динамо» же с первых минут появился на поле новичок Мигел Кардозу.
Наш состав на #ЛокоДинамо!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 сентября 2018 г.
Вперёд, парни! Побеждать! pic.twitter.com/zFidmiODmx
Ранний гол «Динамо» и старание Крыховяка
И первое появление Кардозу в основе получилось по-настоящему триумфальным. Уже на четвёртой минуте португалец откликнулся на подачу слева и головой отправил мяч в дальний угол впритирку со штангой.
На такое начало матча в «Локомотиве» явно не рассчитывали. Хозяева приступили к осаде ворот Антона Шунина, а динамовцы заперлись в обороне в излюбленной манере. Высокие Тони Шуньич и Владимир Рыков в собственной штрафной не позволяли цепляться за снаряд Эдеру.
Зато очень активен был Крыховяк. Он успевал буквально на всех участках поля. Гжегож умудрялся отрабатывать как на профильной позиции в опорной зоне, так и в атаке. Одно из его подключений закончилось опаснейшим ударом с близкого расстояния. В этом эпизоде гостей чудом спас Шунин.
Вдобавок Крыховяк ругался с судьями, за что в итоге получил жёлтую карточку. Вообще, возникло ощущение, что за очень короткий период времени новичок стал настоящим лидером команды.
Неудивительно, что в конечном итоге именно Крыховяк принял непосредственное участие во взятии ворот «Динамо». После подачи со стандарта и рикошета поляк головой пробил по воротам, а Антон Миранчук после спасения Шунина добил снаряд в сетку.
Гости пытались оспорить взятие ворот, указывая на положение вне игры у Крыховяка, но судьи остались непреклонны. И, судя по повторам, поступили правильно, тем более мяч к поляку отскочил не от партнёра, а от игрока «Динамо».
Незаметный Смолов и удаление Крыховяка
Несмотря на ответный гол, в перерыве Сёмин пошёл на кардинальные меры и произвёл двойную замену, бросив в бой двоих своих нападающих — Фарфана и Смолова. Антон Миранчук и инертный Эдер отправились на скамейку.
Поначалу казалось, что рокировка принесёт свои плоды. «Локомотив» начал второй тайм активно и прижал соперника к воротам.
Однако энергии и сил у команды хватило ненадолго. Вскоре «Динамо» ответило парой собственных опасных моментов после подач с угловых. Сперва Гилерме в красивом прыжке вытащил мяч из дальнего угла после удара Антона Соснина, а затем Тони Шуньич каким-то чудом с пары метров не попал в створ.
Пыл хозяев был охлаждён, и игра резко успокоилась. А в середине тайма железнодорожники вдобавок остались в меньшинстве. Крыховяк на фланге агрессивно сыграл против Жоаозиньо в подкате и получил вторую жёлтую карточку.
Несмотря на это, подопечные Сёмина до конца пытались вырвать три очка, но гости в обороне действовали предельно надёжно. Надежда на вышедшего на замену Смолова полностью не оправдалась. Фёдор сразу же оказался под чутким присмотром Рыкова и очень скоро буквально растворился на поле.
Финальный свисток оставил болельщиков хозяев в расстроенных чувствах. Их любимцы вновь потеряли очки и могут ещё больше отдалиться от первой тройки. Слова же Геркуса о «чёрной серии» всё больше выглядят не преувеличением, а реальностью.
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