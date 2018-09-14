Удаление Крыховяка, старт без Смолова и спорный гол: «Локомотив» не сумел обыграть «Динамо» в седьмом туре РПЛ

«Локомотив» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Динамо». Бело-голубые открыли счёт в самом начале встречи, а железнодорожники забили спорный мяч в середине первого тайма. Однако вырвать победу действующим чемпионам не помог даже выход на замену Фёдора Смолова. После перерыва хозяева остались в меньшинстве — удаление заработал Гжегож Крыховяк.

Решающий матч для Сёмина и Смолов в запасе

Несмотря на статус московского дерби, в пятницу вечером в Черкизово было не слишком многолюдно. Всё же противостояние «Локомотива» и «Динамо» не является настолько принципиальным, да и не все болельщики успевали на встречу после работы.

Однако очередной матч соперников обещал получиться невероятно интересным. Во-первых, обеим командам победа была необходима кровь из носу. «Локомотив» в сложившейся на старте сезона ситуации не имел права ещё раз терять очки, тем более в домашней встрече.

После шести туров действующие чемпионы расположились лишь в середине турнирной таблицы, и болельщики надеялись, что перерыв на матчи сборных благотворно скажется на игре железнодорожников.

Динамовцы начали сезон куда лучше соседей и намеревались взять у них реванш за два болезненных поражения в прошлом сезоне. Тогда бело-голубые в гостях пропустили три безответных мяча, а дома — четыре.

При этом наставника команды Дмитрия Хохлова ждала очередная встреча с Юрием Сёминым, под руководством которого молодой специалист провёл несколько плодотворных сезонов в «Локомотиве» и «Динамо».

К слову, для самого Сёмина этот матч вполне мог стать судьбоносным, ведь генеральный директор железнодорожников Илья Геркус после обидного поражения в Краснодаре две недели назад не случайно заявил о «чёрной серии», в которую попала команда. Очередная осечка могла всерьёз ударить по позициям специалиста.

Наконец, любопытство вызывала и встреча Фёдора Смолова со своей бывшей командой.

Однако Сёмин сумел по-настоящему удивить общественность и не поставил в основной состав ни звёздного новичка, ни Джефферсона Фарфана. Вместо них на острие атаки вышел Эдер. Также вернулся в основу Антон Миранчук.

У «Динамо» же с первых минут появился на поле новичок Мигел Кардозу.

Ранний гол «Динамо» и старание Крыховяка

И первое появление Кардозу в основе получилось по-настоящему триумфальным. Уже на четвёртой минуте португалец откликнулся на подачу слева и головой отправил мяч в дальний угол впритирку со штангой.

На такое начало матча в «Локомотиве» явно не рассчитывали. Хозяева приступили к осаде ворот Антона Шунина, а динамовцы заперлись в обороне в излюбленной манере. Высокие Тони Шуньич и Владимир Рыков в собственной штрафной не позволяли цепляться за снаряд Эдеру.

Зато очень активен был Крыховяк. Он успевал буквально на всех участках поля. Гжегож умудрялся отрабатывать как на профильной позиции в опорной зоне, так и в атаке. Одно из его подключений закончилось опаснейшим ударом с близкого расстояния. В этом эпизоде гостей чудом спас Шунин.

Вдобавок Крыховяк ругался с судьями, за что в итоге получил жёлтую карточку. Вообще, возникло ощущение, что за очень короткий период времени новичок стал настоящим лидером команды.

Неудивительно, что в конечном итоге именно Крыховяк принял непосредственное участие во взятии ворот «Динамо». После подачи со стандарта и рикошета поляк головой пробил по воротам, а Антон Миранчук после спасения Шунина добил снаряд в сетку.

Гости пытались оспорить взятие ворот, указывая на положение вне игры у Крыховяка, но судьи остались непреклонны. И, судя по повторам, поступили правильно, тем более мяч к поляку отскочил не от партнёра, а от игрока «Динамо».

Незаметный Смолов и удаление Крыховяка

Несмотря на ответный гол, в перерыве Сёмин пошёл на кардинальные меры и произвёл двойную замену, бросив в бой двоих своих нападающих — Фарфана и Смолова. Антон Миранчук и инертный Эдер отправились на скамейку.

Поначалу казалось, что рокировка принесёт свои плоды. «Локомотив» начал второй тайм активно и прижал соперника к воротам.

Однако энергии и сил у команды хватило ненадолго. Вскоре «Динамо» ответило парой собственных опасных моментов после подач с угловых. Сперва Гилерме в красивом прыжке вытащил мяч из дальнего угла после удара Антона Соснина, а затем Тони Шуньич каким-то чудом с пары метров не попал в створ.

Пыл хозяев был охлаждён, и игра резко успокоилась. А в середине тайма железнодорожники вдобавок остались в меньшинстве. Крыховяк на фланге агрессивно сыграл против Жоаозиньо в подкате и получил вторую жёлтую карточку.

Несмотря на это, подопечные Сёмина до конца пытались вырвать три очка, но гости в обороне действовали предельно надёжно. Надежда на вышедшего на замену Смолова полностью не оправдалась. Фёдор сразу же оказался под чутким присмотром Рыкова и очень скоро буквально растворился на поле.

Финальный свисток оставил болельщиков хозяев в расстроенных чувствах. Их любимцы вновь потеряли очки и могут ещё больше отдалиться от первой тройки. Слова же Геркуса о «чёрной серии» всё больше выглядят не преувеличением, а реальностью.