По семейным обстоятельствам: Джон Терри отказался переходить в «Спартак»

Английский защитник Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак». Футболист заявил, что не стал подписывать контракт из-за того, что не хотел разлучаться с семьёй. Бывший игрок «Челси» и сборной Англии планировал провести в российской команде один сезон, но в итоге может вернуться в «Астон Виллу».

Эпопея с переходом Джона Терри в «Спартак» окончательно завершилась. Английский защитник ответил отказом на предложение московского клуба подписать контракт. Он объяснил своё решение необходимостью остаться с семьёй в Великобритании.

«После продолжительных раздумий я решил отклонить предложение «Спартака». Я бы хотел воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать ему и всем болельщикам удачи в этом сезоне. Это амбициозный клуб, я был впечатлён его профессионализмом. Но после обсуждения переезда со своей семьёй, мы решили, что сейчас этот не лучший шаг для нас. Удачи, «Спартак»!» — написал Терри в Instagram.

Ранее известный агент Марко Трабукки, который вёл переговоры с Терри со стороны «Спартака», утверждал, что переход защитника в стан красно-белых практически завершён. Он успешно прошёл медицинское обследование, а 11 сентября получил российскую визу, чтобы на следующий день прилететь в Москву и подписать контракт. Не хватало только окончательного согласия футболиста на переход.

Сомнения по поводу подписания контракта со «Спартаком» возникли из-за переезда семьи в Россию. Терри решил оставить дома своих 12-летних детей, сына Джорджа и дочь Саммер, и не хотел при этом с ними расставаться.

Ранее СМИ высказывали точку зрения, что преградой для Терри стало возросшее политическое давление на футболиста у него на родине. Такого же мнения придерживается и бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин, когда стало известно об окончательном отказе английского защитника.

Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны...

Печально, но он не узнает что такое тарасовский борщ. 🍜#Спартак#БудетЖалетьВсюЖизнь — ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 12 сентября 2018 г.

Терри должен был подписать контракт до конца сезона с возможностью продлить соглашение ещё на один год. Предполагалось, что за первые девять месяцев игры за «Спартак» футболист заработает порядка €2 млн. Также СМИ сообщали, что в ходе переговоров защитник хотел увеличить эту сумму ещё примерно на €1,5 млн.

Новым вариантом продолжения карьеры Терри должна стать «Астон Вилла», выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщила газета Daily Star. 37-летний защитник выступал за бирмингемцев в прошлом сезоне и покинул клуб из-за того, что он не добился повышения в Премьер-лигу. Летом у «Астон Виллы» появились два новых владельца, египетский миллиардер Нассеф Савирис и американский предпринимать Уэс Эденс, которые заявили о готовности инвестировать дополнительные средства в команду. По данным британских СМИ, Терри получил от клуба предложение о контракте на €3,5 млн в год, которое он теперь сможет рассмотреть, поскольку отказался выступать за «Спартак».

Десятикратные чемпионы России остро нуждались в новом центральном защитнике из-за тяжёлой травмы, которую получил игрок красно-белых Самуэль Жиго. Француз выбыл из строя до конца сезона после разрыва крестообразных связок колена, который произошёл в недавнем матче с «Зенитом». Так как трансферное окно в России уже закрыто, «Спартак» мог подписать только свободного агента — для них регистрационный период продлён до конца сентября.

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В основном составе команды осталось только два чистых центральных защитника — Георгий Джикия, сам недавно восстановившийся после повреждения крестообразных связок, и Сальваторе Боккетти. В конце октября к ним должен присоединиться Илья Кутепов, который восстановится после операции по удалению грыжи. Главному тренеру Массимо Каррере предстоит решать непростую задачу в ближайших матчах. Либо выпускать всегда Джикию и Боккетти в надежде, что никто из них не получит травмы, либо привлекать к матчам молодых игроков из дубля, либо экспериментировать с амплуа своих футболистов и переставлять их на поле.

По словам журналиста Василия Конова, Каррера был разочарован, когда узнал, что Терри отказался от перехода. «Конечно расстроился, такой игрок!» — заявил итальянский специалист.

Осенью «Спартак» ждут не только матчи чемпионата России, но и игры в групповом этапе Лиги Европы. Уже через неделю москвичи встретятся на выезде с венским «Рапидом», а потом состоятся матчи с испанским «Вильярреалом» и шотландским «Рейнджерс». Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов поставил перед командой задачу выйти как минимум в четвертьфинал еврокубкового турнира.