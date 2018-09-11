Агент Трабукки рассказал о ходе переговоров с Терри по трансферу в «Спартак»

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Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как продвигаются переговоры о переходе английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».
Агент Трабукки рассказал о ходе переговоров с Терри по трансферу в «Спартак»
  • © Thomas Eisenhuth/ZB
  • globallookpress.com

«Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне. Вчера вероятность сделки была даже ниже 10%, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50%», — приводит слова Трабукки Sport24.

Он также ответил на вопрос, почему переговоры по трансферу Терри проходят так сложно.

«А кто решил, что это будет лёгкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?» — заявил агент.

Последним днём, когда «Спартак» может обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дозаявки, является 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак».

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