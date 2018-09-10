Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу до сих пор не дал согласие на переход в московский «Спартак».

Стороны уже согласовали условия контракта, однако футболист взял время на размышление. Терри должен был дать окончательный ответ к полудню 10 сентября, но так и не вышел на связь.

По информации RT, англичанин склоняется к отказу, о чём намерен объявить завтра.

Ранее известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное появление английского защитника Джона Терри в московском «Спартаке».