Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак»

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Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу до сих пор не дал согласие на переход в московский «Спартак».
Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Стороны уже согласовали условия контракта, однако футболист взял время на размышление. Терри должен был дать окончательный ответ к полудню 10 сентября, но так и не вышел на связь. 

По информации RT, англичанин склоняется к отказу, о чём намерен объявить завтра.

Ранее известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное появление английского защитника Джона Терри в московском «Спартаке».

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