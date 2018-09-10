Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак»
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Стороны уже согласовали условия контракта, однако футболист взял время на размышление. Терри должен был дать окончательный ответ к полудню 10 сентября, но так и не вышел на связь.
По информации RT, англичанин склоняется к отказу, о чём намерен объявить завтра.
Ранее известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное появление английского защитника Джона Терри в московском «Спартаке».