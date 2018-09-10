Эксперт Ловчев прокомментировал возможное появление Терри в «Спартаке»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное появление английского защитника Джона Терри в московском «Спартаке».

«Терри — лидер по натуре. В «Спартаке» из таких могу назвать Неманью Видича и Самуэля Жиго, видимо. Терри был бы полезен и на поле, и на скамейке запасных», — написал Ловчев на своей странице в Facebook.

Он считает, что единственной проблемой в «Спартаке» для англичанина станет взаимопонимание с партнёрами из-за незнания русского языка. Эксперт добавил, что затраты на заработную плату англичанина окупятся в случае попадания красно-белых в групповую стадию Лиги чемпионов в следующем году.

«Спартак» потерял возможность заработать хорошие деньги в Лиге чемпионов. Попадать туда просто необходимо в следующем сезоне. И сейчас для меня очевидно, что первые два места в чемпионате разыграют «Спартак» и «Зенит». Если Терри поможет решить задачу, затраты на его зарплату окупятся», — заключил Ловчев.

Ранее английский защитник Джон Терри, являющийся свободным агентом после ухода из бирмингемской «Астон Виллы», опубликовал фотографию с тренировочной базы лондонского «Челси».