Терри тренируется на базе «Челси»
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На снимке, который 37-летний футболист опубликовал в своём Instagram, Терри запечатлён в компании Майкла Эссьена и помощника главного тренера молодёжной команды «Челси» (U-18) Йона Харли на тренировочной базе клуба.
Терри выступал за «Челси» на протяжении 22 лет, проведя в общей сложности более 700 матчей. Он пять раз становился чемпионом АПЛ и обладателем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок Английской лиги и дважды — Суперкубок страны. В его активе ещё два титула: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Ранее в СМИ появилась информация, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».