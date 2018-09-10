Терри тренируется на базе «Челси»

Английский защитник Джон Терри, являющийся свободным агентом после ухода из бирмингемской «Астон Виллы», опубликовал фотографию с тренировочной базы лондонского «Челси».

На снимке, который 37-летний футболист опубликовал в своём Instagram, Терри запечатлён в компании Майкла Эссьена и помощника главного тренера молодёжной команды «Челси» (U-18) Йона Харли на тренировочной базе клуба.

Терри выступал за «Челси» на протяжении 22 лет, проведя в общей сложности более 700 матчей. Он пять раз становился чемпионом АПЛ и обладателем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок Английской лиги и дважды — Суперкубок страны. В его активе ещё два титула: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме «1 + 1».