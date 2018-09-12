СМИ: Терри может подписать контракт с «Астон Виллой» с зарплатой €3,5 млн в год
- Reuters
Об этом сообщает Daily Star.
По информации издания, руководство английского клуба предлагает футболисту соглашение с зарплатой €3,5 млн в год.
Напомним, что в приобретении Терри заинтересован московский «Спартак», но переход может сорваться из-за сомнений семьи игрока. Сообщалось, что Терри не намерен перевозить 12-летних детей в другую страну.
Терри известен по выступлениям за лондонский «Челси», за который провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов.
Ранее агент Трабукки сообщил, когда решится вопрос по переходу Терри в «Спартак».