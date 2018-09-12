Агент Трабукки сообщил, когда решится вопрос по переходу Терри в «Спартак»

Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, когда решится вопрос о переходе английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».

«Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждём только окончательного решения Джона», — цитирует Трабукки «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что футболист выразил сомнения в переходе в «Спартак» из-за переезда своей семьи в Россию. По словам агента, Терри не намерен перевозить 12-летних детей в другую страну.

Трабукки добавил, что окончательный ответ английский футболист даст в среду, 12 сентября.

Ранее Марко Трабуки рассказал, как продвигаются переговоры о переходе защитника Джона Терри в московский «Спартак».