Смолов не попал в основной состав «Локомотива» на матч с «Динамо»

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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не попал в основной состав своей команды на матч седьмого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Смолов не попал в основной состав «Локомотива» на матч с «Динамо»
  • РИА Новости

С первых минут у железнодорожников сыграют: Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Саломон Кверквелия, Михаил Лысов, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Антонио Эдер.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что не верит в отъезд Смолова в Европу.

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