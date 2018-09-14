Хохлов оценил игру новичка «Динамо» Кардозу в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказал мнение о выступлении португальского нападающего Мигела Кардозу в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Хохлов оценил игру новичка «Динамо» Кардозу в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Кардозу — очень качественный игрок, мы долго наблюдали за ним, так что он появился не с потолка. Да, он не готов сразу играть в старте, понимали, что мог попросить замену в любой момент и были готовы к этому. Увидите, дальше он прибавит, просто нужно немного времени на адаптацию», — заявил Хохлов на пресс-конференции.

Кардозу перешёл в «Динамо» летом 2018 года и дебютировал в матче шестого тура РПЛ с «Оренбургом». В игре с «Локомотивом» португальский форвард отличился уже на пятой минуте.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.

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