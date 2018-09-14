Капитан «Динамо» заявил, что ему понравилась игра команды в матче с «Локомотивом»

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кому как, а мне наша игра понравилась. Ведь были шансы на победу. В первом тайме быстро забили, но пропустили со стандарта. Во втором тайме было лучше, были моменты», — заявил Шунин.

Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью 1:1. «Железнодорожники» завершали матч в меньшинстве после удаления Крыховяка на 66-й минуте.

Ранее Константин Рауш высказал мнение, что «Динамо» заслужило победу над «Локомотивом».