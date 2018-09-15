ЦСКА в гостях одержал крупную победу над «Уфой» в матче РПЛ, Жамалетдинов сделал дубль

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Московский ЦСКА в гостях одержал крупную победу над «Уфой» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА в гостях одержал крупную победу над «Уфой» в матче РПЛ, Жамалетдинов сделал дубль
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

В составе ЦСКА голы забили Фёдор Чалов (вторая добавленная минута первого тайма) и дважды Тимур Жамалетдинов (59-я и 63-я минуты).

После семи сыгранных матчей армейцы занимают четвёртое место с 12 очками, «Уфа» расположилась на 14-й строчке. Команда из Башкортостана потерпела пятое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий ЦСКА Абель Эрнандес получил травму в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой».

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