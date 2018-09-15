Футболист ЦСКА Эрнандес получил травму в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой»

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес получил травму в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

На 15-й минуте встречи форвард потянулся за мячом и получил повреждение, после чего врачи унесли его с поля на носилках.

На данный момент счёт в матче в Уфе — 0:0.

Ранее сообщалось, что Дзагоев и Щенников полетели с ЦСКА в Уфу на матч седьмого тура РПЛ.