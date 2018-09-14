Дзагоев и Щенников полетели с ЦСКА в Уфу на матч седьмого тура РПЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте армейского клуба.
Красно-синие отправились в Башкирию в составе 22 футболистов, среди которых восстановившиеся от травм полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников.
Щенников получил травму бедра 18 августа в матче Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала», а Дзагоев повредил икроножную мышцу 27 июля в игре за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Матч состоится 15 сентября в 16:30 мск.
Ранее была изменена дата матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.