Дзагоев и Щенников полетели с ЦСКА в Уфу на матч седьмого тура РПЛ

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Московский футбольный клуб ЦСКА вылетел в Уфу, где завтра проведёт матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с местной «Уфой».
Дзагоев и Щенников полетели с ЦСКА в Уфу на матч седьмого тура РПЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте армейского клуба.

Красно-синие отправились в Башкирию в составе 22 футболистов, среди которых восстановившиеся от травм полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников.

Щенников получил травму бедра 18 августа в матче Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала», а Дзагоев повредил икроножную мышцу 27 июля в игре за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

Матч состоится 15 сентября в 16:30 мск.

Ранее была изменена дата матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА. 

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