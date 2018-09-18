«Потеряли уважение»: поведение игроков «Спартака» Глушакова и Ещенко в соцсетях разозлило болельщиков команды
- Главный трененр ФК "Спартак" Массимо Каррера и игрок "Спартака" Денис Глушаков
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Вокруг игроков московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко разразился скандал, вызванный их действиями в Instagram. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что футболисты поставили лайки под постами, в которых содержится критика в адрес их главного тренера Массимо Карреры.
История началась после домашнего поражения «Спартака» от «Ахмата» в седьмом туре чемпионата России. Московский клуб проиграл впервые в текущем сезоне и опустился в турнирной таблице со второй строчки на третью, пропустив вперёд «Ростов», который тренирует бывший наставник красно-белых Валерий Карпин.
На это поражение отреагировал известный болельщик «Спартака», народный артист России Дмитрий Назаров. Он опубликовал видео в Instagram, на котором продекламировал собственные стихи, содержащие критику Карреры.
«Ну что ещё должно случиться, какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь — не птица, а наше счастье — не Каррера? С ним нет полёта и простора — одна украденная радость. И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность? Мы можем и терпеть, и злиться — всё с гуся, как вода, стекает. И нет яиц от этой птицы, и съесть нельзя, и не летает», — отметил артист театра и кино.
Внимательные пользователи соцсетей вскоре обнаружили, что под этим постом поставил лайк Андрей Ещенко. Вскоре один болельщицкий аккаунт в Instagram перепечатал стихи Назарова, сопроводив их фотографией актёра, и уже его лайкнул Денис Глушаков.
Такое поведение футболистов разозлило болельщиков «Спартака». Они составили петицию в поддержку тренера и оставили множество гневных комментариев в аккаунтах спортсменов.
«Андрей, всегда уважал вас за самоотдачу, но то, что вы сделали, поддержав абсурдную критику человека, не смыслящего в футболе, в отношении своего тренера, это мерзко», — написал Ещенко один из фанатов.
«Денис, это фиаско. Подло так поступать, за спиной лайкать. Вам с этим жить, но уважение болельщиков вы потеряли», — оставил комментарий болельщик под одним из постов Глушакова.
Поведение игроков дало основание полагать, что в «Спартаке» произошёл конфликт между командой и тренером, а футболисты таким образом выразили своё негативное отношение к итальянцу. Однако на следующий день Глушаков опроверг эти предположения и объяснил, что значили его действия в Instagram.
«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию Назарова. Во-первых, я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своём официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео, это наглая ложь. Во-вторых, я часто сижу на всяких пабликах «Спартака».
В одном из таких опубликовали фото Назарова в красной шапке «Самое время жить». Не так давно мы всей командой поддерживали «Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, я быстро поставил лайк, не изучал текст и пошёл дальше.
Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило», — заявил Глушаков.
Полузащитник добавил, что продолжает поддерживать Карреру и не думал критиковать его через соцсети.
«В третьих, лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина, и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и всё скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем всё в порядке! В-четвёртых, понимаю, что журналистам нужно всё горячее, но обращать внимание на такие глупости — себя не уважать. Я могу только догадываться, кому выгодно устраивать всё это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде всё хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжёлый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель — победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных», — заявил Глушаков.
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