Дебютный дубль Роналду, плевок Косты и победа команды Слуцкого: итоги воскресных матчей в европейском футболе

Криштиану Роналду забил первые мячи в составе «Ювентуса». Португалец отметился дублем в матче Серии А с «Сассуоло» и параллельно записал на свой счёт 400-й гол в национальных первенствах. Омрачил встречу лишь плевок полузащитника туринцев Дугласа Косты в лицо сопернику. «Витесс» Леонида Слуцкого одержал первую победу в четырёх встречах в чемпионате Нидерландов. А российский нападающий команды «Млада-Болеслав» Николай Комличенко вырвался в лидеры гонки бомбардиров первенства Чехии. Главные события воскресенья в ведущих футбольных чемпионатах Европы — в материале RT.

Италия

С тех пор как Криштиану Роналду перешёл в «Ювентус», его дебютного гола в составе новой команды ждала без преувеличения вся Италия. Однако в первых трёх турах Серии А португалец обошёлся без мячей, хотя отдал результативную передачу, а в матче с «Кьево» даже нанёс тяжёлую травму голкиперу соперника.

И вот в игре четвёртого тура с «Сассуоло» первый гол наконец был забит. В начале второго тайма при счёте 0:0 Криштиану переправил мяч в сетку после попадания в штангу.

А спустя 15 минут Роналду отличился вновь. Нападающий ворвался в штрафную после прекрасной диагонали Эмре Джана и пробил точно в дальний угол.

Правда, концовку матча для поклонников «Ювентуса» несколько омрачили пропущенный мяч и грязная выходка Дугласа Косты, который, не сдержав эмоций, плюнул в лицо сопернику, за что мгновенно был удалён с поля. Теперь бразильцу грозит пятиматчевая дисквалификация.

Douglas Costa sent off after spitting in rival's MOUTH to mar Cristiano Ronaldo's first Juventus goalshttps://t.co/638E5sSqdzpic.twitter.com/yvvVac0Jur — Mirror Football (@MirrorFootball) 16 сентября 2018 г.

Однако главным событием вечера стал всё же дубль Роналду. Сам футболист после финального свистка не скрывал эмоций.

«Я был немного обеспокоен, поскольку ожидания от моей игры высоки. Очень хотел забить, так что теперь я счастлив. Конечно, ко мне приковано серьёзное внимание с тех пор, как я прибыл в Турин, но такова жизнь. Я счастлив, хорошо работаю, а одноклубники помогают мне освоиться в новом чемпионате», — приводит слова Роналду BBC.

К слову, второй мяч в ворота «Сассуоло» стал для Криштиану юбилейным — 400-м в карьере в национальных чемпионатах. Три гола он записал на свой счёт в первенстве Португалии, 84 — в Английской премьер-лиге и 311 — в испанской Примере. При этом на то, чтобы забить 400 мячей, португальцу понадобилось всего 517 матчей.

Из других событий дня в Серии А необходимо отметить осечку «Ромы». Римляне в матче с «Кьево» повели в счёте уже на десятой минуте, а в середине первого тайма удвоили своё преимущество. Казалось, подопечные Эусебио Ди Франческо спокойно доведут дело до победы.

Однако после перерыва команда «Рома» неожиданно пропустила сразу два мяча и вынуждена была довольствоваться ничьей. От поражения гости ушли за семь минут до конца основного времени.

Потерял очки и «Милан», который в матче с «Кальяри» пропустил уже на четвёртой минуте, а отыгрался сразу после перерыва благодаря точному удару Гонсало Игуаина. Арендованный у «Ювентуса» нападающий забил первый мяч в составе новой команды.

Англия

В воскресенье в АПЛ состоялось два матча, и особенный интерес вызвала встреча «Эвертона» и «Вест Хэма». Лондонская команда, серьёзно усилившаяся летом, начала сезон из рук вон плохо. Подопечные Мануэля Пеллегрини потерпели четыре поражения в четырёх первых турах и опустились в самый низ турнирной таблицы. Над Пеллегрини начали сгущаться тучи.

Однако в Ливерпуле «Вест Хэму» удалось не только набрать первые очки, но и одержать дебютную победу. И благодарить за это поклонники команды должны украинского полузащитника Андрея Ярмоленко, который среди прочих новичков пополнил состав лондонцев в летнее межсезонье.

В матче с «Эвертоном» Ярмоленко впервые в сезоне получил место в стартовом составе и уже к середине первого тайма оформил дубль. На 82-й минуте Андрей был заменён, а его команда одержала важнейшую победу — 3:1.

Ярмоленко же стал четвёртым украинцем, забивавшим в АПЛ после Сергея Реброва, Андрея Шевченко и Андрея Воронина.

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© Matt Wilkinson

Нидерланды

Важнейшую победу в матче пятого тура чемпионата Нидерландов одержал «Витесс». Подопечные Леонида Слуцкого после трёх безвыигрышных матчей в национальном первенстве оказались сильнее аутсайдера «ПЕК Зволле».

Судьбу противостояния решил словенский нападающий команды Тим Матавж, оформивший дубль ещё в первом тайме.

Вновь появился в стартовом составе и правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев. Российский футболист провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился, хотя был достаточно активен.

Плюс в основной ростер команды впервые попал арендованный у «Реала» молодой норвежец Мартин Эдегор.

Чехия

Между тем в чемпионате Чехии продолжает ярко проявлять себя воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко. 23-летний нападающий перебрался в команду местного высшего дивизиона «Младу-Болеслав» летом и быстро стал главной звездой коллектива.

После семи туров чемпионата на его счету значилось семь мячей, несмотря на то что команда «Млада-Болеслав» демонстрировала не самые выдающиеся результаты.

В матче восьмого тура чешского национального первенства с «Яблонцем» Николай вновь не ушёл с поля без гола, а его команда на этот раз одержала уверенную победу — 3:0. Правда, гол Комличенко получился не самым красивым. После скидки партнёра ему оставалось лишь перевести снаряд в сетку с пары метров.

Но этот точный удар позволил Комличенко с восемью голами возглавить гонку бомбардиров чемпионата Чехии. На один гол от него отстаёт нападающий соперника ЦСКА по Лиге чемпионов «Виктории Плзень» Михал Крменчик.

К слову, сама «Виктория» в восьмом туре с минимальным счётом переиграла новичка элитного дивизиона — «Опаву».

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Франция

Между тем соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы «Бордо» в матче пятого тура Лиги 1 разошёлся миром с новичком элитного дивизиона «Нимом». Команды подарили болельщикам настоящее зрелище, забив на двоих шесть мячей. В составе хозяев дубль оформил опытный 33-летний нападающий Джимми Бриан.

Дела «Бордо» в национальном первенстве пока складываются далеко не лучшим образом. После пяти матчей в активе жиродонинцев значится лишь одна победа и сразу три поражения. С этими показателями подопечные Рикардо Гомеса неожиданно располагаются в зоне вылета.

Ещё один любопытный матч состоялся в Марселе, где местная одноимённая команда отправила четыре безответных мяча в ворота аутсайдера «Генгама». При этом все голы пришлись уже на второй тайм. Дубль оформил Флорьян Товен, на счету которого в пяти матчах текущего сезона Лиги 1 значится пять мячей.

«Марсель» же благодаря этой победе поднялся на второе место и уступает лишь ПСЖ. Правда, отставание от лидирующих парижан составляет уже пять очков.

Испания

А оппонент «Спартака» по Лиге Европы и бывшая команда Дениса Черышева «Вильярреал» с огромным трудом одержал первую победу в сезоне лишь в четвёртом туре Примеры. Коллектив Хавьера Ревильи Кальехи увёз три очка из Леганеса.

Главным героем встречи стал нападающий гостей Карлос Бакка, который появился на поле по истечении часа игры, а спустя пять минут отметился победным голом.

При этом хозяева в самом начале второго тайма не реализовали пенальти. Гидо Каррильо с точки отправил мяч на трибуны.

Не лучшим образом идут дела и у «Севильи» Квинси Промеса. В отчётном туре его команда дома уступила «Хетафе» и потерпела второе подряд поражение в Примере.

Сам экс-футболист «Спартака» вышел на замену на 69-й минуте, но помочь новому коллективу спастись от поражения не сумел.