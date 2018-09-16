Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Эвертон» и одержать первую победу в новом сезоне АПЛ

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Вест Хэму» принёс гол Марко Арнаутовича и дубль Андрея Ярмоленко, впервые вышедшего в стартовом составе на матч АПЛ и впервые забившего за «молотобойцев» после перехода из дортмундской «Боруссии».

«Эвертон» ответил голом Гилфи Тора Сигурдссона.

Для «Вест Хэма» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

В шестом туре «молотобойцы» на выезде сыграют с «Челси», а «Эвертон» в Лондоне сыграет с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче Серии А.