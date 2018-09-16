Дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.
Дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине на «Альянц Стадиум», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Ювентуса»дважды забил Криштиану Роналду, для которого эти голы стали первыми в составе туринской команды после перехода из «Реала».

«Сассуоло» ответил голом Хоума Бабакара на третьей минуте компенсированного ко второму тайму времени.

Спустя минуту «бьянконери» остались в меньшинстве. Две жёлтые карточки за три минуты получил Дуглас Коста.

В пятом туре «Ювентус» на выезде встретится с «Фрозиноне», а «Сассуоло» на своём поле примет «Эмполи».

Ранее сообщалось, что «Рома» сыграла вничью с «Кьево» в Серии А.

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