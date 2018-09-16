Соперник ЦСКА по групповому этапу ЛЧ «Рома» сыграла вничью в Серии А
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Встреча, проходившая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 2:2.
Хозяева забили двя мяча уже в первом тайме. Сначала отличился Стефан Эль-Шаарави, а затем преимущество удвоил Бриан Кристанте.
Во второй половине игры коллектив из Вероны отыграл два мяча. Голами отметились Вальтер Бирса и Мариуш Стемпиньски.
В следующем туре «Рома» сыграет с «Болоньей», а «Кьево» — с «Удинезе».
«Рома» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В их квартете также находятся мадридский «Реал» и чешская «Виктория».
Ранее Алдонин назвал здравым желание ЦСКА провести матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».