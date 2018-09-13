Алдонин назвал здравым желание ЦСКА провести матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

Бывший футболист ЦСКА, а также экс-капитан сборной России Евгений Алдонин поддержал армейцев в стремлении провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».

«Сразу вспоминается чемпионат мира. Полуфинал. Финал. Всё красиво. Домашняя арена ЦСКА вмещает только 30 тысяч человек, а «Лужники» — значительно больше. Поэтому идея имеет право на жизнь. Здравое решение. На Лигу чемпионов люди приходят всегда. Да, из ряда выбивается игра с «Викторией Плзень», но в руководстве клуба, наверняка, прикинули все риски и сделали выводы. И дело здесь не только в желании заработать. Такие матчи должно увидеть как можно больше болельщиков. Многим будет интересно посмотреть и на саму реконструированную арену, ведь не у всех была возможность посетить встречи чемпионата мира. Ну и, понятное дело, люди придут воочию увидеть футболистов «Ромы» и в особенности «Реала», — заявил Алдонин RT.

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