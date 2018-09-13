Грушевский поддержал решение ЦСКА провести матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

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Известный актёр и пародист, а также болельщик ЦСКА Михаил Грушевский заявил, что с пониманием относится к желанию руководства армейцев провести домашние матчи группового этапа Лига чемпионов в «Лужниках».
Грушевский поддержал решение ЦСКА провести матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
  • РИА Новости

«Понятно, что перенос матчей во многом связан с приездом «Реала». Эта игра, уверен, соберёт полную чашу «Лужников».  Это будет картина под стать финалу чемпионата мира-2018. Что касается встречи с «Ромой», её посещаемость будет зависеть от турнирного положения, но, думаю, на две трети стадион заполнится, всё-таки речь идёт о полуфиналисте Лиги чемпионов. То же касается и матча с «Викторией Плзень», если к этой игре армейцы сохранят хорошие шансы на выход в плей-фф, минимум половину стадиона ЦСКА соберёт», — заявил Грушевский в интервью RT.

Актёр отметил, что клуб с продажи билетов в «Лужниках» сумеет заработать серьёзные деньги.

«Болельщики сейчас могут допускать определённое брюзжание по этому поводу. Некоторые скрепя сердце соглашаются на переезд в «Лужники», ведь теперь у команды есть своя арена. Но, уверен, если бы ЦСКА не выпал «Реал», никакого бы переезда не было бы. Принять мадридцев в «Лужниках» дорогого стоит во всех смыслах слова. Разница по выручке от реализации билетов получится внушительной. Так что болельщики немного побрюзжат и согласятся с позицией руководства клуба: матчи такого уровня и статуса заслуживают такой арены как «Лужники», — добавил Грушевский.

Ранее в ЦСКА заявили, что, по мнению клуба, УЕФА одобрит проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках».

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