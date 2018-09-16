«Милан» не смог обыграть «Кальяри» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» — 1:1.

Хозяева открыли счёт во встрече на четвёртой минуте благодаря точному удару полузащитника Жоау Педру, но не сумели удержать минимальное преимущество — мяч форварда Гонсало Игуаина на 55-й минуте позволил подопечным Дженнаро Гаттузо уйти от поражения.

Этот результат позволил «Милану» набрать четыре очка и подняться на 12-ю строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата, которую команда делит с «Аталантой», «Кальяри», «Пармой», «Эмполи» и «Интером». «Кальяри» с пятью баллами в активе идёт девятым.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу.