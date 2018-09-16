СМИ: Футболист «Ювентуса» Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника

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Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение в матче четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».
СМИ: Футболист «Ювентуса» Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника
  • Reuters

Эпизод произошёл в компенсированное ко второму тайму время. Коста, плюнувший в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико ди Франческо, получил от арбитра встречи красную карточку. За несколько минут до этого бразилец получил жёлтую карточку за то, что боднул ди Франческо.

Как сообщает Football Italia, Коста может быть дисквалифицирован на срок от трёх до пяти матчей.

Отмечается, что клуб также намерен применить к игроку дисциплинарное взыскание за неспортивное поведение.

Матч между «Ювентусом» и «Сассуоло» завершился победой туринцев со счётом 2:1.

Ранее Криштиану Роналду поделился впечатлениями от своих первых голов в составе «Ювентуса».

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