Роналду о своих голах за «Ювентус»: я очень хотел забить и рад, что смог это сделать

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Португальский нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от своих первых голов в составе туринского «Ювентуса».
Роналду о своих голах за «Ювентус»: я очень хотел забить и рад, что смог это сделать
  • Reuters

«Я очень хотел забить и рад, что отправил мяч в сетку. Это футбол, самое важное, что команда выиграла. Очевидно, что меня немного напрягали разговоры, что я не забиваю после перехода из «Реала». Было много ожиданий, но я благодарен партнёрам, поддерживающим меня, несмотря ни на что», — приводит слова Роналду Football Italia.

33-летний португалец открыл свой счёт голам за «Ювентус» в домашнем матче против «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче Серии А.

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