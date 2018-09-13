«Огромная ошибка»: семь футболистов немецкого клуба отчислены из команды за нацистское приветствие

Семь футболистов дубля любительского немецкого клуба «1920 Мыл» были исключены из команды за неподобающее поведение. В ходе спонсорской фотосессии они изобразили нацистское приветствие, вытянув вперёд правую руку. Местная прокуратура расследует инцидент, спортсменам грозит тюремное заключение сроком до трёх лет.

По всему миру использование символики нацизма жёстко карается — и не только с точки зрения морали, но и по закону. Однако об этом не подумали футболисты дубля любительской немецкой команды «1920 Мыл» из города Вассенберг.

Инцидент произошёл возле одной из закусочных сети «Арслан», которая на тот момент являлась спонсором команды. Спортсменов пригласили принять участие в фотосессии для рекламы одного из заведений, и его владелец Энгин Арслан попросил игроков сделать «что-нибудь забавное».

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Семеро футболистов (половина участников фотосессии) в возрасте от 18 до 27 лет не нашли ничего лучше, как изобразить нацистское приветствие, и подняли правую руку. Их примеру последовал и сам бизнесмен.

Затем Арслан опубликовал фотографию в социальной сети и лишь спустя несколько минут понял, как это выглядит со стороны. Сообщение было удалено, но не осталось незамеченным. Информация дошла до руководства клуба «1920 Мыл», которое было вынуждено в срочном порядке принимать волевое решение.

«Как только нам на глаза попалась данная фотография, мы сразу же созвали собрание руководства. Согласно правилам нашего клуба, единственным возможным решением было попрощаться с этими футболистами. Со спонсором мы также прекратили всяческие отношения. Его логотип будет удалён с игровых футболок коллектива, — цитирует The Sun одного из руководителей клуба, Марка Винкенса.

Спустя некоторое время игроки осознали свою ошибку. В надежде загладить вину, бывшие футболисты «1920 Мыл» опубликовали фотографию с плакатом, на котором извинились за столь безрассудную выходку.

«Просим прощения у всех, кого оскорбили наши необдуманные действия. Расизму и насилию нет места. Мы против правого экстремизма», — написано на плакате.

Поспешил с извинениями и сам Арслан, чья просьба стоила футболистам места в команде.

«Это была огромная ошибка с моей стороны. Я хочу принести свои извинения болельщикам, клубу. Но больше всего мне бы хотелось попросить прощения у самих игроков», — сказал бывший спонсор «1920 Мыл».

Футболисты немецкой команды «1920 Мыл»

© Golders

Однако на руководство подобная акция не произвела впечатления. В клубе оценили желание спортсменов принести извинения, однако не изменили решения об их исключении из команды. Впрочем, потеря возможности выходить на газон футбольного поля является не единственной проблемой для этой семёрки. Местная прокуратура начала расследование в отношении всех участников акции. В Германии нацистское приветствие запрещено законом, и игрокам может грозить до трёх лет лишения свободы.

Между тем в последние годы Германия уже не раз сталкивалась с подобными проявлениями в футбольной среде. В сентябре 2017 года внимание руководства Немецкого футбольного союза (DFB) во главе с Райнхардом Гринделем привлекли действия местных болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с национальной командой Чехии. Фанаты прервали минуту молчания, выкрикивали оскорбления в адрес нападающего клуба «Лейпциг» Тимо Вернера и самой федерации, а также скандировали нацистские лозунги. Впоследствии эпизод рассмотрела Международная федерация футбола (ФИФА), которая приняла решение оштрафовать организацию на €28 тыс.

В октябре 2017 года разгорелся крупный скандал в Италии. Все матчи 10-го тура первенства страны начинались с чтения некоторых страниц дневника жертвы холокоста Анны Франк, что не снискало одобрения у болельщиков «Лацио».

Перед началом встречи с «Кальяри» фанаты римского клуба заглушали голос диктора, читавшего отрывки из книги, а после матча оставили на секторе болельщиков «Ромы» антисемитские плакаты. Так, погибшая в концлагере девочка была изображена в форме «волков», что являлось намёком на её национальность.

Вопиющий инцидент произошёл и во время чемпионата мира в России. Так, трое болельщиков сборной Англии были выдворены из страны — хозяйки мундиаля за исполнение песни о своём любимом клубе — лондонском «Тоттенхэме». Отмечается, что в тексте упоминались Адольф Гитлер и концлагерь Освенцим, а фанаты сопровождали пение демонстрацией нацистского приветствия. Подобное поведение британцев осудили и на родине — теперь им запрещено посещать футбольные матчи.