«Экстремальные формы расизма»: игрок в австралийский футбол обвинил местную лигу в дискриминации

Бывший игрок клуба «Голд Кост» Джоэл Уилкинсон обвинил Австралийскую футбольную лигу в расизме. По его словам, с проявлениями расовой ненависти он сталкивался на протяжении всей своей карьеры в клубе. Спортсмен намерен обратиться в континентальную Комиссию по правам человека для расследования этих инцидентов. Он также требует возмещения морального ущерба, причинённого ему в результате разрыва контракта с командой. По словам Уилкинсона, нарушение прав человека носит систематический характер в австралийском футболе.

Бывший корнербек клуба «Голд Кост» Джоэл Уилкинсон собирается обратиться в Комиссию по правам человека Австралии и начать разбирательство в отношении Австралийской футбольной лиги (AFL) в связи с неоднократными случаями проявления дискриминации, с которыми он столкнулся в период с 2011 по 2013 год. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я страдал от экстремальных форм расизма на протяжении всей своей карьеры в австралийском футболе и продолжаю сталкиваться с ними по сей день. Я вынужден прервать молчание и заявить о существующем нарушении прав человека во всеуслышание», — говорится в официальном заявлении спортсмена.

По словам Уилкинсона, имеющего нигерийские корни, оскорбления расистского характера поступали в его адрес со стороны болельщиков и игроков команд-противников, а также персонала клуба, за который он выступал.

Попытки обратить внимание руководства «Голд Кост» на многочисленные инциденты не только не увенчались успехом, но и стоили футболисту места в команде.

«На протяжении долгих лет я пытался достучаться до AFL, но ничего не изменилось. Сейчас я должен принять решительные меры и обратиться в суд», — приводит слова спортсмена Fox Sports.

По окончании 2013 года в «Голд Кост» решили не продлевать контракт с футболистом. В результате Уилкинсон не смог вернуться ни в одну из команд AFL и был вынужден совершить переход из австралийского футбола в американский, где подписал контракт с клубом НФЛ «Аризона Кардиналс». На данный момент Уилкинсон является свободным агентом.

Игрок уверен, что руководство клуба разорвало с ним контракт из-за того, что не хотело отвечать за своё бездействие и предавать случай огласке.

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«Дискриминация усилилась в тот момент, когда я попытался остановить её проявления в команде. Тогда у меня забрали мою карьеру, которой я полностью посвятил многие годы своей жизни, а мои права были попраны. Я испытал на себе оскорбления, основанные на моей расовой и религиозной принадлежности, а это абсолютно недопустимо», — цитирует Уилкинсона Fox Sports.

Адвокат спортсмена Уилл Барсби отмечает, что даже теперь футбольные функционеры не идут навстречу его подзащитному, пытаясь преподнести скандал как попытку Уилкинсона извлечь выгоду из разрыва с лигой.

«После всех высказываний Джоэла о расизме его назвали клеветником и обвинили в показушности. Такое часто происходит тогда, когда работодатель не хочет, чтобы скандал стал достоянием общественности. Но у нас есть документально подтверждённые доказательства дискриминации, проявленной в его адрес», — сообщил Барсби.

Юрист отметил, что после того, как его клиент объявил о своём решении, ещё два игрока в австралийский футбол вышли с ним на связь, чтобы рассказать о случаях проявления дискриминации, с которыми им пришлось столкнуться. Однако пока рано говорить о том, будут ли они выступать на стороне обвинения в суде.

«Сейчас для нас очень важно, решатся ли обратившиеся ко мне спортсмены бороться за свои права, как это сделал мой клиент», — цитирует адвоката SBS.

Уилкинсон не только требует выплаты моральной компенсации за вынужденный перерыв в карьере, но и надеется, что его действия мотивируют других спортсменов, столкнувшихся с расизмом, последовать его примеру, а не замалчивать подобные инциденты.

«Сегодня я выступаю против неправды. Случаи проявления дискриминации больше не будут оставаться за закрытыми дверями, а условия, в которых находятся игроки, улучшатся после моего дела. Поэтому я с нетерпением жду начала процесса», — отметил футболист.

Спортсмен уверен, что нарушение прав человека носит систематический характер в австралийском футболе.

«Я бы хотел сделать дополнительный акцент на том, что данная проблема не относится исключительно к моему прошлому. Она существует и в настоящем: множество темнокожих футболистов страдают от того же, от чего страдал я. За все систематические проявления расизма отвечает руководство AFL, к которому у цивилизованного общества должно быть множество вопросов», — отметил Уилкинсон.

Представители лиги принесли извинения футболисту, заверив его, что организация сделает всё возможное, чтобы помочь в расследовании дела.

«Нам очень жаль, что Уилкинсон пострадал от проявлений расизма в период своего пребывания в лиге. Мы уважаем его решение обратиться в суд и будем продолжать работать с ним для того, чтобы разрешить ситуацию полюбовно», — цитирует заявление AFL Yahoo.

Однако футболист посчитал подобные высказывания неуместными.

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«Учитывая тяжесть сложившейся ситуации и позицию организации по ней на протяжении многих лет, с их стороны неуважительно отрицать мой опыт и считать, что их заявление меня удовлетворит. Речь идёт не о единичных случаях, а о глобальной проблеме в обществе, которое не в состоянии обеспечить соблюдение прав и комфортные условия работы для всех темнокожих людей, старающихся не просто заработать на жизнь, но осуществить свою мечту», — приводит ответ спортсмена ABC.

Сообщается, что в 2014 году Уилкинс принял участие в образовательной программе AFL, в рамках которой была снята серия мини-фильмов под названием Making a Stand. В последних эпизодах футболист рассказывал о случаях дискриминации, с которыми он столкнулся, будучи игроком «Голд Кост».

Напомним, проблема дискриминации не впервые возникает в Австралийской футбольной лиге. Так, в 2017 году с проявлениями расизма столкнулся Эдди Бетс: в его адрес с трибун звучали оскорбительные выкрики, а в 2016 году в него бросили банан. В 2015 году Адам Гудс был вынужден покинуть лигу после оскорблений фанатов, назвавших его обезьяной.