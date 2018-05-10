Президент Союза биатлонистов Норвегии не исключил факт коррупции на выборах города-хозяина ЧМ-2021

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик не исключил факт коррупции на выборах места проведения чемпионата мира 2021 года.

В 2016 году на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) Тюмень стала городом-хозяйкой ЧМ-2021. Однако после начавшихся подозрений в адрес руководителей IBU было отобрано это право у Тюмени.

«Был представитель IBU, которому предлагали деньги за голос в пользу Тюмени. Он не сказал, сколько ему предлагали, но поговаривают, что цена довольно высокая, конверт был увесистым. Так не должно быть. Очень печально, что организатор попытался купить голоса. Когда я приехал на съезд, где проводилось голосование, увидел в своём номере подарки от российского организатора. Там был iPad и ещё пара дорогих вещей. Не думаю, что это нормально. Просто оставил подарки в номере», — цитирует Слоквика NRK.

Он предложил проводить голосование либо в первый день конгресса, либо отдельно от съезда. Также он считает, что выборы надо придавать огласке для прозрачности.

Ранее сообщалось, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш обсуждали коррупцию, благодаря которой Тюмень смогла получить право на проведение чемпионата мира в 2021 году.