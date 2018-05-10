Президент Союза биатлонистов Норвегии не исключил факт коррупции на выборах города-хозяина ЧМ-2021

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик не исключил факт коррупции на выборах места проведения чемпионата мира 2021 года.

В 2016 году на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) Тюмень стала городом-хозяйкой ЧМ-2021. Однако после начавшихся подозрений в адрес руководителей IBU было отобрано это право у Тюмени.

«Был представитель IBU, которому предлагали деньги за голос в пользу Тюмени. Он не сказал, сколько ему предлагали, но поговаривают, что цена довольно высокая, конверт был увесистым. Так не должно быть. Очень печально, что организатор попытался купить голоса. Когда я приехал на съезд, где проводилось голосование, увидел в своём номере подарки от российского организатора. Там был iPad и ещё пара дорогих вещей. Не думаю, что это нормально. Просто оставил подарки в номере», — цитирует Слоквика NRK.

Он предложил проводить голосование либо в первый день конгресса, либо отдельно от съезда. Также он считает, что выборы надо придавать огласке для прозрачности.

Ранее сообщалось, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш обсуждали коррупцию, благодаря которой Тюмень смогла получить право на проведение чемпионата мира в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных