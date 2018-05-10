СМИ: На встрече с биатлонистами Бессеберг признался в коррупции на выборах места проведения ЧМ-2021

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш обсуждали коррупцию, благодаря которой Тюмень смогла получить право на проведение чемпионата мира в 2021 году.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на внутренние документы организации.

В 2017 году на встречах представителей IBU и биатлонистов в немецком Оберхофе и итальянском Антхольце поднимался вопрос открытости выборов места проведения ЧМ-2021, которые состоялись на конгрессе IBU в 2016-м. 

«На выборах была коррупция. Мы предполагаем, что некоторым делегатам конгресса обещали деньги или проведение тренировочных сборов в обмен на голоса, но никто не согласился подтвердить это. Я думаю, что закрытый процесс выборов уменьшает вероятность коррупции», — ответил на вопрос Бессеберг.

Полиция Австрии подозревает Реш и Бессеберга в коррупции и скрытии положительных допинг-проб. Функционеры приостановили работу в IBU на время расследования. В связи со скандалом Тюмень лишилась права на проведение ЧМ-2021.

Ранее трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказал своё мнение насчёт обвинений в подкупе голосов на конгрессе IBU в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира 2021 года.

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