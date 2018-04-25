Ростовцев не верит в подкуп голосов в IBU за ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказал своё мнение насчёт обвинений в подкупе голосов на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира 2021 года.

В немецких СМИ появилась информация, что проголосовавшие за российский город получили взятки.

«Я не верю в то, что Россия кому-то давала взятки. Пусть информатор этого немецкого издания предъявляет доказательства, без них ситуация выглядит ангажировано. Думаю, что эта информация о подкупе чиновников IBU — часть информационной атаки на российский спорт и биатлон», — цитирует Ростовцева «Спорт-Экспресс».

Ранее первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров высказал мнение о ситуации вокруг расследования в отношении президента организации Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Реш.