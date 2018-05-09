Пожизненно дисквалифицированный велогонщик Армстронг сравнил своё дело с допинг-скандалом вокруг России

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Знаменитый в прошлом американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстранённый от соревнований и лишённый всех побед начиная с 1998 года за употребление допинга, сравнил свою ситуацию с тем, что происходит вокруг российского спорта.

«Моя история не сильно отличалась от сегодняшней вокруг России. Громкая история, которую любят СМИ и политики, когда те, кто регулирует процесс, могут продемонстрировать силу и показать, что они что-то делают. Символ атакуют, публично расчленяют — и все уходят, довольные собой. Но проблема все ещё остаётся: ничего не изменилось», — приводит слова Арсмтронга VeloNews.

Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) сделал большое шоу из ситуации с допингом в российском спорте, но при этом не произошло никаких изменений.

«Такое случается во всех сферах жизни: я это, русские или статуя конфедерата. Символы атакуют, чтобы те, кто регулирует процесс, выглядели хорошо, но проблема от этого не меняется», — добавил американец.

Ранее сообщалось, что МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие российских спортсменов.

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