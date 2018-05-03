МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие российских спортсменов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.
«Мы будем подавать апелляции на два решения CAS в Федеральный суд Швейцарии. У нас 30 дней на подачу апелляций. Мы пока не получили мотивировочную часть, поэтому говорить о каких-либо деталях мы пока не можем. Могу сказать, что мы недовольны этими решениями», — сказал Адамс.
Ранее сообщалось, что в Норвегии предложили создать новый спортивный суд вместо CAS.