МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие российских спортсменов

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Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшие российских спортсменов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

«Мы будем подавать апелляции на два решения CAS в Федеральный суд Швейцарии. У нас 30 дней на подачу апелляций. Мы пока не получили мотивировочную часть, поэтому говорить о каких-либо деталях мы пока не можем. Могу сказать, что мы недовольны этими решениями», — сказал Адамс.

Ранее сообщалось, что в Норвегии предложили создать новый спортивный суд вместо CAS.

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