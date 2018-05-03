В Норвегии предложили создать новый спортивный суд вместо CAS

Исполнительный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сольхейм сообщил о предложении организации создать новый спортивный судебный орган вместо Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Наше антидопинговое агентство считает, что арбитражный суд — не лучший вариант для разрешения допинговых случаев. В последние годы было несколько допинговых дел, в которых участвовали следователи и которые проводились совместно с полицией», — приводит слова Сольхейма ABC Nyheter.

По его словам, организация хочет, чтобы появился судебный орган, похожий на те, которые действуют в обычном обществе. По мнению представителей Антидопингового агентства Норвегии, это обеспечит честность судебного разбирательства.

CAS существует с 1984 года.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил процесс перераспределения наград в случае обнаружения допинга у медалистов.