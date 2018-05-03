МОК утвердил процесс перераспределения наград при обнаружении допинга у медалистов

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил процедуру перераспределения медалей в случае положительных допинг-проб у призёров.

Об этом сообщает Inside the Games.

Медали должны быть вручены новым призёрам по истечении года с момента завершения расследования допингового дела. Кроме того, были утверждены шесть вариантов получения награды новыми владельцами.

Отмечается, что рабочую группу при разработке данной процедуры стимулировал пример норвежских кёрлингистов, которые получили бронзовые награды Олимпиады-2018 вместо россиян Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой.

Ранее сообщалось, что допинг-тест олимпийского чемпиона из Кении оказался положительным.

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