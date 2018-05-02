СМИ: Олимпийский чемпион из Кении сдал положительный допинг-тест

Победитель летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и трёхкратный чемпион мира в беге на 1500 м Асбель Кипроп сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Отмечается, что проба, показавшая употребление 28-летним кенийцем неизвестного запрещённого препарата, была взята во внесоревновательный период. Агент Кипропа Федерико Роза информацию о сдаче его клиентом положительного допинг-теста не подтвердил, заявив, что официальными сведениями по существу вопроса пока не обладает. Ранее голландский велогонщик Лиуве Вестра признался в употреблении кортизона.