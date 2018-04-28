Голландский велогонщик признался, что обманным путём принимал запрещённый препарат

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Голландский велогонщик Лиуве Вестра признался, что обманным путём принимал кортизон, который запрещён для использования в соревновательный период.

«Я делал себе инъекцию, чтобы ехать быстрее, получать призы, получать комплименты. После первого года выступлений на профессиональном уровне я понял, что только тяжёлыми тренировками невозможно добиться побед. Если вы хотите конкурировать с большими парнями, нужно действовать на грани разрешённого», — приводит слова Вестры из автобиографии «Чемпионат» со ссылкой на Leeuwarder Courant.

Он заявил, что для использования запрещённого препарата врачи выписывали ему справки о терапевтическом исключении для спортсмена. 

«Часто я получал медицинские справки о придуманной травме, например о воспалении колена. У меня много лет была травма колена. Это позволяло принимать кортизон в важные периоды», — добавил Вестра.

35-летний голландец завершил карьеру в прошлом году. Вестра готов говорить о допинге открыто, так как почти все велогонщики в его время употребляли запрещённые препараты. По его мнению, вина лежит не на спортсменах, а на врачах.

Ранее бывший голландский велогонщик Карстен Крон признался, что употреблял запрещённые препараты во время своей спортивной карьеры.

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