Бывший велосипедист российской команды Tinkoff-Saxo признался в употреблении допинга

Бывший голландский велогонщик Карстен Крон, признался, что употреблял запрещённые препараты во время своей спортивной карьеры.

«Я употреблял допинг на протяжении короткого периода моей карьеры. Я извиняюсь и несу полную ответственность. Я был профессиональным велогонщиком и очень уважаю тех коллег, которые в то время отказывались от употребления допинга. Я убеждён, что сейчас велоспорт чище, чем когда-либо», — приводит слова Крона L`Equipe.

Голландец выступал с 1998 по 2014 год. В разное время был гонщиков таких команд как голландская Pabobank, американская BMC и российско-датская CSC, позднее переименованная в Tinkoff-Saxo.

Ранее сообщалось, что сборная Испании по велотреку использовала допинг на ОИ-1996.