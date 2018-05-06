«Немногие решаются заявить о дискриминации»: судья-афроамериканец обвинил Ассоциацию тенниса США в проявлении расизма

Бывший теннисный судья Энтони Ниммонс обвинил Ассоциацию тенниса США (USTA) в дискриминации, а также в последующем увольнении после его жалоб на проявления расизма. Афроамериканец требует моральной компенсации и восстановления в должности. Комиссия по равным трудовым возможностям США (EEOC) поддержала иск арбитра, но USTA отвергает все обвинения в свой адрес.

Судья-афроамериканец Энтони Ниммонс подал жалобу в федеральный суд в Бруклине на Ассоциацию тенниса США. Он требует компенсации за отстранение от работы в связи с тем, что ранее он указывал на многочисленные случаи проявления расизма по отношению к нему и другим темнокожим членам организации. По его словам, ассоциация специально наняла юриста, который сделал всё, чтобы дискредитировать Ниммонса и найти основания для его увольнения. Истец считает, что его жалобы не были удовлетворены из-за цвета кожи.

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«Как и большинство афроамериканцев, а также женщин и представителей меньшинств, я испытывал несправедливое отношение USTA только из-за того, кто я есть, из-за моего цвета кожи. Унижения по отношению ко мне происходили на каждодневной основе», — говорится в официальном заявлении Ниммонса.

Одним из первых случаев проявления дискриминации в адрес судьи стали оскорбления расистского характера в 2010 году на турнире в Сакраменто. Тогда неуважительное отношение позволил себе один из теннисистов.

А на одном из турниров серии Challenger в 2012 году в Далласе один из судей USTA призвал Ниммонса «возвращаться обратно в гетто» и использовал в его адрес неполиткорректные выражения. Афроамериканец подал несколько жалоб в организацию, однако это не принесло должного результата. Брюс Литтрелл, один из представителей ассоциации, заявлял тогда, что обвиняемый в расизме арбитр «хороший человек и заслуживает судить матчи US Open».

В результате оскорбления от лица того же судьи продолжились во время US Open 2013.

В заявлении, которое Ниммонс направил в суд, он сообщил и о других проявлениях расизма, которые были проигнорированы USTA.

«Я лично слышал, что кто-то оставил «петлю палача» на столе одного афроамериканского сотрудника в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг. Но вместо того чтобы обратиться в полицию или начать расследование в суде, ничего не было предпринято», — добавляет Ниммонс.

После многочисленных жалоб афроамериканца ему было сделано дисциплинарное замечание. Кроме того, он был смещён с должности судьи на вышке, а затем и вовсе отстранён от работы в USTA.

«Многие афроамериканцы или женщины были уволены после жалоб на проявления дискриминации или настолько унижены, что вынуждены были уйти самостоятельно. Поэтому немногие решаются во всеуслышание заявить о существующем положении дел в теннисе. Именно это и произошло со мной», — говорится в официальном заявлении.

Комиссия по равным трудовым возможностям США поддержала иск Ниммонса, сообщив, что в USTA действительно имеют место многочисленные проявления дискриминации.

При этом в самой ассоциации отрицают наличие у EEOC необходимых доказательств.

«Комиссия по равным трудовым возможностям США не проводила должного расследования, в рамках которого должны были быть опрошены свидетели со стороны USTA. В результате этого факты, предоставленные Ниммонсом, не были проверены и не могут считаться основательными для обвинения», — цитирует представителя ассоциации Криса Уидмайера theshadowleague.com.

Он также заявил, что организация не допускает проявлений дискриминации любого типа.

«Мы категорически отрицаем все обвинения Ниммонса и будем отстаивать свою позицию», — приводит слова Уидмайера ubitennis.net.

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Адвокат истца Гэри Ирланд выразил своё недовольство тем, что ассоциация не хочет принимать во внимание имеющиеся у EEOC доказательства.

«Нас разочаровало то, что USTA не относится доверительно к Комиссии по равным трудовым возможностям США и к её представителям, занимавшимся расследованием дела о распространённых проявлениях расизма в теннисе на протяжении нескольких лет», — цитирует Ирланда deadspin.com.

Энтони Ниммонс работал в USTA с 1994 года. В 2009-м он был назначен главным судьёй в рамках борьбы с дискриминацией в американском теннисе. В его послужном списке — работа на турнирах Большого шлема и на матчах с участием таких теннисистов, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Ким Клийстерс и Пит Сампрас. На сайте USTA его называли одним из лучших теннисных судей.

В октябре прошлого года Ниммонс создал петицию на сайте change.org, адресованную мэру Нью-Йорка и генеральному прокурору, с призывом обратить внимание на дискриминацию в теннисе. В ней он рассказал, как столкнулся с проявлением расизма в USTA, а также о своём собственном расследовании, целью которого служило доказательство наличия расизма в спорте.