«Немногие решаются заявить о дискриминации»: судья-афроамериканец обвинил Ассоциацию тенниса США в проявлении расизма
- Reuters
- © Tim Wimborne
Судья-афроамериканец Энтони Ниммонс подал жалобу в федеральный суд в Бруклине на Ассоциацию тенниса США. Он требует компенсации за отстранение от работы в связи с тем, что ранее он указывал на многочисленные случаи проявления расизма по отношению к нему и другим темнокожим членам организации. По его словам, ассоциация специально наняла юриста, который сделал всё, чтобы дискредитировать Ниммонса и найти основания для его увольнения. Истец считает, что его жалобы не были удовлетворены из-за цвета кожи.
«Как и большинство афроамериканцев, а также женщин и представителей меньшинств, я испытывал несправедливое отношение USTA только из-за того, кто я есть, из-за моего цвета кожи. Унижения по отношению ко мне происходили на каждодневной основе», — говорится в официальном заявлении Ниммонса.
Одним из первых случаев проявления дискриминации в адрес судьи стали оскорбления расистского характера в 2010 году на турнире в Сакраменто. Тогда неуважительное отношение позволил себе один из теннисистов.
А на одном из турниров серии Challenger в 2012 году в Далласе один из судей USTA призвал Ниммонса «возвращаться обратно в гетто» и использовал в его адрес неполиткорректные выражения. Афроамериканец подал несколько жалоб в организацию, однако это не принесло должного результата. Брюс Литтрелл, один из представителей ассоциации, заявлял тогда, что обвиняемый в расизме арбитр «хороший человек и заслуживает судить матчи US Open».
В результате оскорбления от лица того же судьи продолжились во время US Open 2013.
В заявлении, которое Ниммонс направил в суд, он сообщил и о других проявлениях расизма, которые были проигнорированы USTA.
«Я лично слышал, что кто-то оставил «петлю палача» на столе одного афроамериканского сотрудника в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг. Но вместо того чтобы обратиться в полицию или начать расследование в суде, ничего не было предпринято», — добавляет Ниммонс.
После многочисленных жалоб афроамериканца ему было сделано дисциплинарное замечание. Кроме того, он был смещён с должности судьи на вышке, а затем и вовсе отстранён от работы в USTA.
«Многие афроамериканцы или женщины были уволены после жалоб на проявления дискриминации или настолько унижены, что вынуждены были уйти самостоятельно. Поэтому немногие решаются во всеуслышание заявить о существующем положении дел в теннисе. Именно это и произошло со мной», — говорится в официальном заявлении.
Комиссия по равным трудовым возможностям США поддержала иск Ниммонса, сообщив, что в USTA действительно имеют место многочисленные проявления дискриминации.
При этом в самой ассоциации отрицают наличие у EEOC необходимых доказательств.
«Комиссия по равным трудовым возможностям США не проводила должного расследования, в рамках которого должны были быть опрошены свидетели со стороны USTA. В результате этого факты, предоставленные Ниммонсом, не были проверены и не могут считаться основательными для обвинения», — цитирует представителя ассоциации Криса Уидмайера theshadowleague.com.
Он также заявил, что организация не допускает проявлений дискриминации любого типа.
«Мы категорически отрицаем все обвинения Ниммонса и будем отстаивать свою позицию», — приводит слова Уидмайера ubitennis.net.
Адвокат истца Гэри Ирланд выразил своё недовольство тем, что ассоциация не хочет принимать во внимание имеющиеся у EEOC доказательства.
«Нас разочаровало то, что USTA не относится доверительно к Комиссии по равным трудовым возможностям США и к её представителям, занимавшимся расследованием дела о распространённых проявлениях расизма в теннисе на протяжении нескольких лет», — цитирует Ирланда deadspin.com.
Энтони Ниммонс работал в USTA с 1994 года. В 2009-м он был назначен главным судьёй в рамках борьбы с дискриминацией в американском теннисе. В его послужном списке — работа на турнирах Большого шлема и на матчах с участием таких теннисистов, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Ким Клийстерс и Пит Сампрас. На сайте USTA его называли одним из лучших теннисных судей.
В октябре прошлого года Ниммонс создал петицию на сайте change.org, адресованную мэру Нью-Йорка и генеральному прокурору, с призывом обратить внимание на дискриминацию в теннисе. В ней он рассказал, как столкнулся с проявлением расизма в USTA, а также о своём собственном расследовании, целью которого служило доказательство наличия расизма в спорте.
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