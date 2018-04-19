«Пытаюсь забыть о случившемся»: Каролин Возняцки намерена бойкотировать престижный турнир в США из-за угроз болельщиков

Датская теннисистка Каролин Возняцки заявила, что в следующем сезоне может пропустить турнир Miami Open по причине неуважительного и вызывающего поведения болельщиков. Вторая ракетка мира в рейтинге WTA пожаловалась на угрозы в свой адрес, которые поступали по ходу матча второго круга и после него. Организаторы турнира заверили, что им ничего не известно о данном инциденте. О причинах конфликта — в материале RT.

Датская теннисистка Каролин Возняцки призналась, что может бойкотировать престижный американский турнир Miami Open в будущем году из-за угроз, которые поступали в её адрес на турнире в этом сезоне.

«Ужасно спала четыре или пять ночей после случившегося. Мне было нелегко справиться с ситуацией. Пытаюсь забыть о случившемся, но также чувствую, что должна была высказаться о произошедшем, потому что это ненормально. Теперь мне нужно принять решение, вернусь ли я туда в следующем году или нет», — цитирует спортсменку The Telegraph.

23 марта после поражения в матче второго круга, нанесённого ей представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг со счётом 6:0, 4:6, 4:6, вторая ракетка мира в своём Twitter призналась подписчикам, что была шокирована поведением зрителей на трибунах во время поединка.

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«Прошлой ночью мы сыграли сложный матч с прекрасной соперницей и моей подругой Моникой Пуиг. Теннис состоит из побед и поражений, я это прекрасно понимаю. Однако на протяжении всего поединка я слышала с трибун угрозы в адрес моей семьи. Моим родителям желали смерти, а моему жениху и его племянникам, которым по десять лет, приказывали сесть и заткнуться.

Они оскорбляли меня столь неприличными словами, что я не рискну их повторить. Персонал и охрана слышали всё это, но ничего не предпринимали. Я всегда выступаю за любую поддержку спортсменов, за здоровую соревновательную атмосферу, но в этот раз фанаты перешли все границы. Такой теннис приносит лишь страдания обоим игрокам на корте», — написала раздосадованная теннисистка.

По словам датчанки, самым ужасным в этой ситуации было то, что оскорбления слышали племянники её жениха — баскетболиста Дэвида Ли, которых пришлось успокаивать после матча, объясняя, что такое поведение не является нормальным. Сам спортсмен поддержал свою девушку в Twitter.

«Отвратительная атмосфера. Надеюсь, что-нибудь будет предпринято, чтобы подобное не повторилось в будущем», — написал экс-баскетболист.

Disgusting atmosphere, hope something can be done to prevent this from happening again! https://t.co/fi1mcRqLcw — David Lee (@Dlee042) 24 марта 2018 г.

Возняцки рассчитывала, что против нарушителей будут предприняты решительные меры и организаторы смогут избежать повторения ситуации в следующем году. Однако руководство турнира в своём заявлении выразило сомнения, что произошедшее действительно имело место.

«Во время матча на стадионе присутствовали представители WTA и Miami Open, а также служба безопасности. Но никто из них не заметил ничего подозрительного в поведении болельщиков и не слышал никаких угроз в адрес игроков или их семей. Если бы это произошло, реакция последовала бы незамедлительно. Безопасность теннисистов — наш приоритет номер один», — говорится в официальном заявлении организаторов турнира.

Без твёрдой позиции

Возняцки была не только не удовлетворена, но и глубоко разочарована подобным ответом. То, что во главе Miami Open стоит Джеймс Блейк — в недавнем прошлом четвёртая ракетка рейтинга ATP, который сам подвергся беспричинной агрессии со стороны офицера полиции на US Open в 2015 году, — давал ей надежду на то, что экс-спортсмен встанет на её сторону.

«Джеймс сам прошёл через нечто подобное, и я была уверена, что он займёт более твёрдую позицию. Но этого не произошло», — сказала теннисистка журналистам в Монте-Карло.

Датчанка согласилась с предположением, что подобная реакция руководства Miami Open могла быть вызвана её конфликтом с компанией IMG.

«В этом есть смысл, хотя меня немного расстраивает, что они не встают на защиту игроков, а лишь делают вид, что всё хорошо», — добавила спортсменка.

Напомним, что турнир в Майами принадлежит американской компании IMG, являющейся спонсором многих известных теннисистов. В прошлом году у Возняцки был конфликт с вице-президентом отдела, специализирующегося на теннисе, и по совместительству агентом Марии Шараповой Максом Айзенбадом. Датчанка активно критиковала турниры за то, что они слишком легко предоставляют уайлд-кард россиянке, несмотря на то что она была дисквалифицирована на 15 месяцев по обвинению в употреблении допинга. В ответ бизнесмен назвал спортсменку «подмастерьем» от мира тенниса, после чего они перестали общаться.

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Ситуация выглядит вдвойне странной, так как у Возняцки никогда прежде не возникало конфликтов с поклонниками тенниса. Однако известно, что значительную часть зрителей во Флориде составляет испаноговорящее население, которое традиционно активнее всего поддерживает спортсменов из Центральной и Южной Америки. Негодование болельщиков могло вызвать разгромное поражение пуэрториканки Пуиг в первом сете от датской теннисистки, которая и попала под горячую руку толпы.

Отметим, что случай с Возняцки — не первый подобный инцидент с участием болельщиков на Miami Open. В полуфинале прошлогоднего турнира активные поклонники Роджера Федерера освистывали австралийца Ника Кирьоса после его слишком бурной реакции на проигранное очко.