Теннисистка Возняцки может бойкотировать турнир в Майами из-за угроз в адрес её семьи

Датская теннисистка Каролина Возняцки не исключает, что будет бойкотировать турнир в Майами в следующем году из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков в адрес её семьи .

Об этом сообщает The Telegraph.

«Люди желали смерти моим родителям, называли меня такими словами, которые я не могу повторить, а также сказали 10-летним племянникам моего жениха, чтобы они заткнули свои рты», — заявила Возняцки после игры с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

Теннисистка назвала ужасным опыт, полученный в Майами. Она отметила, что чувствовала себя очень плохо после инцидента и не могла спать в течение четырёх-пяти дней.

«Мне нужно принять решение о выступлении в следующем году — хочу я возвращаться в Майами или нет. Пока я решения не приняла. Сделаю это ближе к соревнованиям в следующем году», — подчеркнула Возняцки.

Ранее сообщалось, что в основную сетку «Ролан Гаррос» попали 13 российских теннисистов, в том числе Шарапова.