В основную сетку «Ролан Гаррос» попали 13 российских теннисистов, в том числе Шарапова
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В женской части турнира Россию представят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова. В свою очередь, в мужской выступят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный.
Ранее сообщалось, что Шарапова выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме.