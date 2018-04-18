В основную сетку «Ролан Гаррос» попали 13 российских теннисистов, в том числе Шарапова

В общей сложности 13 российских теннисистов попали в основную сетку «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира серии «Большого шлема», который пройдёт с 27 мая по 10 июня во Франции.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В женской части турнира Россию представят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова. В свою очередь, в мужской выступят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный.

Ранее сообщалось, что Шарапова выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме.