Матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия пройдёт в Москве

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Матч сборных России и Белоруссии за право сохранить прописку в первой региональной группе Кубка Дэвиса пройдёт в Москве на Малой спортивной арене «Лужников».

Об этом сообщает официальный сайт Белорусской теннисной федерации.

Поединки состоятся 14—15 сентября 2018 года.

В начале апреля мужская сборная России в домашнем матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса проиграла Австрии со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что Хромачёва обыграла Викмайер и вышла в полуфинал теннисного турнира в Аньнине.

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