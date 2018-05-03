Матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия пройдёт в Москве

Матч сборных России и Белоруссии за право сохранить прописку в первой региональной группе Кубка Дэвиса пройдёт в Москве на Малой спортивной арене «Лужников».

Об этом сообщает официальный сайт Белорусской теннисной федерации. Поединки состоятся 14—15 сентября 2018 года. В начале апреля мужская сборная России в домашнем матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса проиграла Австрии со счётом 1:3. Ранее сообщалось, что Хромачёва обыграла Викмайер и вышла в полуфинал теннисного турнира в Аньнине.