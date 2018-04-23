«Уверенность в себе — довольно странная штука»: почему турнир в Штутгарте может определить будущее Марии Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова возвращается в Штутгард, чтобы принять участие в турнире, с которого она год назад начала новый этап своей карьеры после скандала с мельдонием. Однако теперь ей нужно защитить рейтинговые баллы, и похоже, что сделать это спортсменке будет непросто. За последние три месяца Шарапова не одержала ни одной победы. Почему турнир в Штутгарте может стать поворотным моментом в карьере прославленной теннисистки — в материале RT.

Мария Шарапова возвращается в Штутгарт на турнир, на котором она год назад возобновила свою спортивную карьеру после дисквалификации за мельдоний. 12 месяцев назад поклонники теннисистки надеялись на то, что она победоносно вернётся в спорт и некрасивая история с отстранением останется в прошлом. Теперь же предчувствия от её выступления разительно отличаются от тех, что были тогда.

В 2018 году Шарапова не радовала болельщиков своими результатами. Россиянка добралась до полуфинала турнира в Шэньчжэне и выиграла два матча на Открытом чемпионате Австралии, что позволило заработать 240 рейтинговых баллов. С тех пор прошло три месяца, а сделать что-то ещё, чтобы подняться вверх с 41-й строчки списка WTA, теннисистке не удалось.

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После Australian Open Мария приняла участие всего в двух турнирах. Получив персональное приглашение из Дохи, россиянка проиграла румынке Монике Никулеску, которая пробивалась в основную сетку через квалификацию. Шараповой хватило позиций в рейтинге WTA, чтобы заявиться на турнир в Индиан-Уэллсе, но там она в двух сетах проиграла Наоми Осаке. Как выяснилось позже, спортсменку стала беспокоить старая травма предплечья, и от следующего представительного турнира в Майами ей пришлось отказаться.

Для Шараповой это была последняя возможность заработать очки в свой рейтинг — спустя год после возвращения ей необходимо защищать свои прошлогодние результаты и баллы, чтобы сохранять позиции в табеле о рангах. Теннисистка, недавно отпраздновавшая своё 31-летие, теперь находится в более сложной психологической ситуации, чем раньше.

В Штутгарт Шарапова приехала не для того, чтобы играть в своё удовольствие без оглядки на результат, а с чёткой целью добраться как минимум до полуфинала, иначе её ждёт серьёзное проседание в рейтинге. Россиянке и так не хватает позиций, чтобы самостоятельно пробиться в основную сетку турнира в Германии — её выручило приглашение от организаторов.

Конечно, Шарапова в любом случае получила бы wildcard, так как она связана спонсорскими отношениями с автомобильным концерном, проводящим турнир. Но другие организаторы уже могут не быть так щедры к Марии — у неё был целый год для того, чтобы достаточно высоко подняться в рейтинге и без проблем расписывать свой соревновательный график на месяцы вперёд.

Сейчас у Шараповой есть повод понервничать, так как дойти до полуфинала ей будет крайне трудно. Первой же соперницей россиянки станет Каролин Гарсия — седьмая ракетка мира. И хотя француженка не является специалистом по грунту, а в нынешнем сезоне выступает не так стабильно, как обязывает статус, на данный момент именно она является фавориткой в матче с Шараповой.

Победительницу встречи ждёт либо ещё один обладатель wildcard Антония Лоттнер из Германии, либо кто-то из квалификации. А вот дальше за путёвку в полуфинал придётся сразиться с Элиной Свитолиной, Юлией Гёргес или Анастасией Севастовой — каждая из них будет рада обыграть Шарапову, если такая возможность представится.

К сожалению, форма россиянки сейчас совсем не впечатляет, и ей приходится предпринимать меры, чтобы спасти положение и перестать проигрывать соперницам, которые ниже её в рейтинге. Из-за этого Шарапова решила сменить тренера — вместо Свена Грёнефельда, который был уволен ещё месяц назад, теннисистка вновь начала сотрудничество с Томасом Хогстедтом.

Они уже работали вместе с 2010 по 2013 годы, когда россиянка выиграла долгожданный «Ролан Гаррос» и трижды доходила до финалов турниров Большого шлема. Оценить плоды их работы пока нельзя даже в соцсетях — если обычно Шарапова балует болельщиков фотографиями с тренировок, то сейчас может сложиться впечатление, что спортсменка закончила с теннисом и вплотную занялась бизнесом и рекламой.

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Есть ещё один повод думать, что сейчас Шарапова находится на распутье и в ближайшие дни будет решаться её карьерная судьба. Спортсменка сама призналась, что потеряла былую уверенность в своих силах, причём касается это не только тенниса.

«Уверенность в себе — довольно странная штука. Необходимо очень много времени, чтобы поверить в свои силы, зато пропасть это чувство может очень быстро. И не только в теннисе, но и в других сферах жизни. В прошлом году было лишь несколько матчей, в которых, как мне казалось, всё шло идеально. Тогда я была полностью в себе уверена. На корте находишься только ты и твоя соперница, за вами наблюдает несколько тысяч человек. Давление, с которым мы сталкиваемся на корте, очень высоко. Поэтому чувства, которые мы испытываем, когда выигрываем турниры и получаем трофеи, абсолютно невероятные», — рассказала Шарапова Tennis World.

Теннисистке уже 31 год, и в её карьере был долгий вынужденный перерыв, последствия которого ощущаются до сих пор. Все эти обстоятельства наводят на мысль, что у Шараповой осталось не так много времени на то, чтобы не только вернуться на былые высоты, но и продержаться на них, не разочаровав окончательно болельщиков.

Конечно, существует масса примеров, когда спортсменки продолжали выступать и до более солидного возраста, совершая немалые перерывы, как правило, связанные рождением детей. Но, во-первых, ими двигала мотивация оставить своё имя в теннисной истории, а Шарапова уже давно это сделала. Во-вторых, перерыв на рождение ребёнка и дисквалификация за мельдоний — эмоционально противоположные обстоятельства. В-третьих, Шараповой нет смысла цепляться за последнюю возможность выйти на корт, чтобы обеспечить себе будущее после спорта. Она к этому готова прямо сейчас. Так стоит ли оттягивать неизбежное?