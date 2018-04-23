Шарапова призналась, что не так уверена в своих силах, как раньше

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём состоянии после первого года выступлений, которому предшествовала 18-месячная дисквалификация.

«Сейчас я не так уверена в своих силах, как раньше. Уверенность в себе — довольно странная штука. Нужно очень много времени, чтобы поверить в свои силы, зато пропасть это чувство может очень быстро. И не только в теннисе, но и в других сферах жизни. В прошлом году было лишь несколько матчей, в которых, как мне казалось, всё шло идеально. Тогда я была полностью в себе уверена», — приводит слова Шараповой Tennis Magazin.

Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.

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