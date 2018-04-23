Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) 23 апреля опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.

На первом месте расположилась румынка Симона Халеп, на втором — датчанка Каролина Возняцки, на третьем — испанка Гарбинье Мугуруса, сообщается на сайте WTA.

Россиянка Мария Шарапова поднялась с 42-го места на 41-е.

Позиции Дарьи Касаткиной (14-е место), Анастасии Павлюченковой (27-е), Светланы Кузнецовой (28-е), Екатерины Макаровой (32-е), Елены Весниной (43-е) и Натальи Вихлянцевой (82-е место) не изменились.

Ранее Елена Веснина высказала мнение насчёт вылета сборной России по теннису из Мировой группы Кубка Федерации.