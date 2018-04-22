Веснина высказала своё мнение насчёт вылета сборной России из Мировой группы Кубка Федерации

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Елена Веснина высказала своё мнение насчёт вылета сборной России по теннису из Мировой группы Кубка Федерации.

«Для того чтобы подняться, надо сначала больно упасть. Да, нам будет очень непросто и потребуется много сил. Видимо, так суждено, чтобы мы оказались в этой низшей группе, но я уверена, мы из неё выйдем и будем ещё сильнее», — цитирует Веснину ТАСС.

Она отметила игру представительниц сборной Латвии в матче против России, назвав их теннис «очень бесстрашным, мощным и сбалансированным».

Ранее российские теннисистки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева обыграли представительниц Латвии Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане в парном разряде в рамках матча Кубка Федерации.

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