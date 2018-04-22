Веснина высказала своё мнение насчёт вылета сборной России из Мировой группы Кубка Федерации

Елена Веснина высказала своё мнение насчёт вылета сборной России по теннису из Мировой группы Кубка Федерации.

«Для того чтобы подняться, надо сначала больно упасть. Да, нам будет очень непросто и потребуется много сил. Видимо, так суждено, чтобы мы оказались в этой низшей группе, но я уверена, мы из неё выйдем и будем ещё сильнее», — цитирует Веснину ТАСС.

Она отметила игру представительниц сборной Латвии в матче против России, назвав их теннис «очень бесстрашным, мощным и сбалансированным».

Ранее российские теннисистки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева обыграли представительниц Латвии Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане в парном разряде в рамках матча Кубка Федерации.