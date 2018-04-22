Веснина и Вихлянцева одержали победу над парой из Латвии в заключительном матче Кубка Федерации

Российские теннисистки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева обыграли представительниц Латвии Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане в парном разряде в рамках матча Кубка Федерации.

Россиянки одержали верх в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Победа российской пары не повлияла на итоговый результат в матче с Латвией. Латвийские теннисистки победили с общим счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по теннису впервые за 22 года будет выступать в региональной зоне Кубка Федерации.