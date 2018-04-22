Веснина и Вихлянцева одержали победу над парой из Латвии в заключительном матче Кубка Федерации

Короткая ссылка
Российские теннисистки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева обыграли представительниц Латвии Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане в парном разряде в рамках матча Кубка Федерации.

Россиянки одержали верх в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Победа российской пары не повлияла на итоговый результат в матче с Латвией. Латвийские теннисистки победили с общим счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по теннису впервые за 22 года будет выступать в региональной зоне Кубка Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных