Веснина и Вихлянцева одержали победу над парой из Латвии в заключительном матче Кубка Федерации
Российские теннисистки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева обыграли представительниц Латвии Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане в парном разряде в рамках матча Кубка Федерации.
Россиянки одержали верх в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Победа российской пары не повлияла на итоговый результат в матче с Латвией. Латвийские теннисистки победили с общим счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по теннису впервые за 22 года будет выступать в региональной зоне Кубка Федерации.
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