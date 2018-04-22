Сборная России по теннису будет выступать в региональной зоне Кубка Федерации впервые с 1997 года
Женская сборная России по теннису впервые за 22 года будет выступать в региональной зоне Кубка Федерации.
Последний раз в региональной зоне Кубка Федерации россиянки играли в 1997 году. После сборная четырежды выигрывала турнир — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.
Ранее сообщалось, что сборная России по теннису вылетела в региональную зону Кубка Федерации.
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